Les 10 meilleurs moments WWE de The Rock

The Rock: le champion du peuple, le grand, le plus

Homme électrisant dans le divertissement sportif.

Il est juste de dire que personne n’a jamais combiné un athlétisme incroyable

avec un charisme indéniable avant ou après sa course déterminante à la WWE qui était si transcendantale qu’elle a propulsé Dwayne Johnson à Hollywood.

Son succès n’a jamais diminué depuis et est devenu sans doute la plus grande star de cinéma d’action des 25 dernières années, sinon de tous les temps. En tant qu’un des acteurs les plus éminents du

Attitude Era, The Rock a béni les observateurs avec des slogans instantanément citables,

brutaux démontages verbaux de ses adversaires et, avouons-le, des matches allant de

entre fair-to-great. Son héritage est un mélange d’entrevues mémorables, de luttes titanesques et d’un accent franchement inquiétant sur les pâtisseries de toutes sortes. Mais lequel des

ces moments ressortent?

Quels moments

sont gravés de manière indélébile dans la conscience collective des amateurs de lutte? Revenons à l’ère de l’attitude, une période dont j’ai été informé à maintes reprises comme la plus grande lutte de tous les temps, malgré des preuves empiriques qui ne le sont clairement pas, et – avec des excuses à Keith Lee – prélassez-vous dans sa gloire.