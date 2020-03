Les 25 plus grands messages Instagram de The Rock de tous les temps

Vous savez que vous êtes bon sur Instagram lorsque vous pouvez écrire une clause dans vos contrats de cinéma stipulant des frais de promotion sociale de 1 million de dollars sur les films que vous produisez vous-même. C’est le genre de récompense que seule une personne avec 110 millions de followers sur Instagram pourrait s’en tirer, et en la combinant avec le genre de charisme à l’épreuve des balles et la bonne volonté des fans que The Rock a construit au fil des ans, il n’est pas surprenant que les studios soient prêts à le payer .

La clé du succès social phénoménal de The Rock au fil des ans a été son engagement sans faille envers The Gimmick. Il a toujours préconisé un mélange entêtant de plans d’entraînement intenses, de selfies étranges, de véritables moments sincères et de messages hilarants. Il se déprécie autant qu’il se félicite lui-même; il est utile à ses disciples en termes de conseils et de conseils quasi spirituels et ses repas de triche sont la légende absolue.

Vous n’obtenez pas plusieurs millions de vues, même sur les publications les plus banales, sans créer beaucoup de travail acharné derrière, et ce n’est pas comme si Johnson envisageait de publier quelque chose qui ne valait pas la peine. Il est – sans doute – le plus grand instagrammer de tous les temps et pas seulement dans les mondes de la lutte et du cinéma.

Alors, comment le roi de la WWE Instagram obtient-il autant de chiffres de manière cohérente?