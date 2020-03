Les 33 gagnants des prix 2019 du bulletin Wrestling Observer ont été révélés

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, vous êtes probablement à l’aise avec Dave Meltzer et ses contributions parfois conflictuelles à la lutte professionnelle et au discours qui l’entoure.

Pour abréger une longue histoire (et il y a quelque chose que Meltzer ne peut pas faire), le Wrestling Observer Newsletter a conduit une discussion sur la valeur ajoutée de la profession bien avant qu’Internet n’existait même sous la plupart des formes, puis, comme il est devenu courant, a continué à le dicter comme la version la plus fiable et la plus cohérente du journalisme dans une industrie qui protège la majorité de ses secrets.

La façon dont nous et les autres consommons la lutte à l’ère moderne a été conçue par les rapports détaillés et souvent morts de Meltzer, bien plus que les erreurs ou les faux potins fabriqués par ses plus grands critiques ces dernières années. Il a tout vu et entendu – conneries incluses – et continue d’essayer de le parcourir pour le bien de ses lecteurs et son dévouement personnel à la chose que nous apprécions tous.

Là où une grande partie de ce qui précède ne semblait jamais nécessaire, il semble que discuter des prises de vue et des opinions tangentiellement liées à son travail nécessite un peu d’avertissement, alors le voici; – ces prix sont votés par les fans et bien sûr pas présentés comme une sorte de fait en fonte. Voici un survol rapide du meilleur et du pire de 2019 vu à travers les yeux de sa base d’abonnés fidèle (et croissante).