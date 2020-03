Les 5 matchs de soutien-gorge et culottes les plus techniques de la WWE

Les quatre cavalières ont été le fer de lance, Charlotte souvent littéralement,

la lutte féminine traditionnelle, laissant à la WWE quatre listes de talents féminins incroyables.

Il est édifiant de constater que la plupart des réclamations de la base de fans pour Bayley et Sasha Banks

recréer leur magie NXT, plutôt que pour un retour aux querelles basées sur maigre

vêtements et leur retrait. Même Alexa Bliss, l’un des descendants modernes les plus proches

de la Diva, a déclaré dans une interview que sa mère la traînerait par elle

cheveux si elle a participé à un tel match. Alexa a ajouté sa préoccupation pour le confort

des artistes.

Pourtant, de nombreuses lutteuses de la fin des années 90 et des années

licenciés en raison de la majorité de leur travail basé sur le regard masculin. La base de fans à prédominance masculine de la lutte rend ce marketing évident. Cependant, avec

Torrie Wilson a été intronisée au Temple de la renommée de la WWE (promotion 2019) ce licenciement

d’une génération entière de talents féminins s’érode lentement.

La stipulation de match qui attire une grande partie de la colère est le soutien-gorge

et culotte correspondent. Il est considéré comme le point bas de la lutte féminine. Tandis que certaines

de cela est gagné, il y a quelques joyaux où les femmes en compétition ont pu utiliser

la stipulation de se remettre, de divertir, mais aussi de mettre en valeur leurs compétences techniques de catch.