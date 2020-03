Les 5 meilleurs lutteurs de Tampa

Il peut être nécessaire d’être un lutteur professionnel pour passer au moins un an à Tampa, en Floride.

À l’époque, Tampa abritait l’un des territoires les plus prospères de la lutte. Une fois les années 2000 arrivées, la WWE a déplacé ses opérations de formation / développement dans la ville. Même après le déménagement de cette entreprise à Orlando, de nombreux lutteurs professionnels ont encore élu domicile à Tampa. La météo, les taxes et l’ambiance générale rendent Tampa populaire auprès des personnes travaillant dans l’entreprise.

Comme WrestleMania ne se tiendra pas à Tampa cette année, j’ai décidé d’aller de l’avant et de produire une chronique que j’avais l’intention de faire autour du WrestleMania Weekend. Nous allons examiner les cinq meilleurs lutteurs qui nous sont venus de la région de Tampa.

5. Austin Idol

L’Universal Heartthrob était un incontournable de la lutte du Sud dans les années 1970 et 1980. Il était connu comme l’un des meilleurs orateurs de l’entreprise, un homme qui pouvait convaincre les gens d’acheter des billets. Maintenant, une fois le match commencé, les gens avaient de mauvaises choses à dire sur ses capacités. J’ai bien aimé les matchs que j’ai bien vus, mais certains disent qu’il n’était pas exactement disposé à prendre la bonne peine. Est-ce important? Probablement pas. Tout ce que je sais, c’est qu’Austin Idol peut raconter une histoire.

4. Steve Keirn

Ce gars a eu l’un des changements de gadgets les plus intéressants auxquels je puisse penser. Au cours de la décennie des années 80, il était la moitié des Fabulous Ones avec Stan Lane. Mec est passé du statut de joli garçon à celui d’Alligator, crachant du tabac à chiquer partout en portant des vêtements de chasse. Il était également l’un des Doink. Je pense qu’il préférerait qu’on se souvienne de lui comme un Fabulous One, mais dans le documentaire de la FCW récemment, il était plus intéressé à parler de Skinner & Doink. Ils ont peut-être laissé de côté l’heure où il a parlé de divers matchs de tag avec Lane.

3. Mike Awesome, # 3 de Tampa

Je n’étais pas un grand amateur de lutte japonaise dans les années 1990, donc Awesome en ECW et avoir des matchs fous avec Masato Tanaka a été ma première impression de lui. C’était un bon! Je l’aimais dans ECW en tant que champion avec la musique à thème géniale ci-dessus, mais il est ensuite allé à la WCW et a eu huit gadgets différents en moins d’un an. Tout cela était terrible. Son équipe avec Lance Storm avait du potentiel, mais avait un mauvais timing. Le passage de Awesome à la WWE par la suite n’a pas mené à grand-chose, puis son retour pour le spectacle One Night Stand a été gâché par Joey Styles se lancer en affaires pour lui-même et enterrer le gars. Même si son match avec Tanaka sur ce spectacle a donné un coup de pied au cul. Malheureusement, la politique de lutte a conduit Awesome à passer entre les mailles du filet. Il méritait beaucoup mieux.