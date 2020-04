Les 5 meilleurs matchs AJ Styles GRATUITS

Maintenant, j’ai regardé la lutte pendant la majeure partie de ma vie et, comme tout le monde, ils ont leurs favoris. Les fans diront Hogan ou Macho Man pour les années 80 et le début des années 90 ou si vous avez regardé NWA / WCW, vous pourriez dire Ric Flair ou Dusty Rhodes. Shawn Michaels, Stone Cold, The Rock, pour l’ère Attitude. Mais moi-même étant plus jeune; AJ Styles a été le premier avec lequel je me suis connecté.

La WWE avait des noms populaires que je connaissais en regardant avec des amis et la famille, un couple a attiré mon attention mais, lorsque j’ai allumé Spike TV pour la première fois en 2009; Je savais qu’il y avait un lutteur auquel je prêtais le plus d’attention. Le pyro pluvieux, l’entrée impressionnante, la puissance et l’agilité comme une piqûre moderne. Activer TNA Impact pendant une journée, a fait de moi un fan des AJ Styles «phénoménaux».

Les onze dernières années environ depuis que j’ai vu Styles pour la première fois; Je l’ai constamment suivi, toujours excité de voir son prochain match ou tout simplement regarder un classique contre d’autres lutteurs de calibre élite. Cette liste n’est cependant pas seulement mes matchs préférés personnels d’AJ Styles; mais, ces cinq matchs sont des matchs que les fans peuvent regarder gratuitement sur YouTube sans avoir à s’abonner à un site Web ou à payer pour un flux.

5: Vs. Bryan Danielson pour le ROH World Championship (2006)

Avant d’avoir le champion de la planète, Daniel Bryan affrontait le champion de la WWE, AJ Styles, nous avions le champion du monde ROH dominant dans The American Dragon opposé à l’ancien champion ROH Pure dans The Phenomenal One.

Si vous vouliez voir les vrais styles techniques de Bryan Danielson contre un jeune et ancien AJ Styles; c’est le moyen parfait de le voir. Bien avant le mouvement oui ou non, bien avant l’original, l’officiel, le seul club qui compte; nous avions le Danielson arrogant et effronté qui pouvait faire n’importe quelle prise et vous faire taper instantanément et les styles plus volants et flashy.

4: Vs. Kurt Angle, Sting, Matt Morgan & Hernadez pour le championnat du monde TNA (No Surrender 2009)

Celui-ci est mon premier souvenir en direct de regarder sur le match Pay-Per-View. Tout avec ce match était suspense avec les cinq concurrents. Hernandez a encaissé son Feast or Fired, qui était l’équivalent pour la TNA du match Money in the Bank, essayant d’obtenir son premier titre en simple pour la société. Kurt Angle et Sting faisant partie de la mafia tyrannique du Main Event et ayant un combat interne au sein de la famille. Matt Morgan; essayant de devenir le sixième membre de la mafia du Main Event et de faire ses preuves auprès du parrain autoproclamé de la mafia, Kurt Angle.

Enfin, l’histoire d’AJ Styles était, peut-il toujours être le concurrent de haut niveau? Peut-il réellement gagner le championnat du monde TNA avec l’emprise que la mafia du Main Event avait sur le championnat du monde? Il avait tous ses doutes dans sa carrière et cela ressemblait à The Final One pour le Phenomenal One. Cela a conduit à l’éventuel événement principal Bound For Glory de «Is It Showtime, For The Last Time» contre Sting.

3: Vs. Petey Williams & Chris Sabin pour le championnat TNA X Division (Final Resolution 2005)

Si vous avez regardé le WrestleMania 36 SmackDown Tag Team Championship Championship, vous pourriez voir une similitude à la fin du match. Cependant, si vous n’êtes pas familier avec la TNA; permettez-moi d’expliquer ce match. Ultimate X était un match où les fils se croisaient sur le ring avec soit le championnat de la division X, soit un X rouge géant pour le classement numéro un au milieu des fils.

Les concurrents doivent grimper, ce qui permet au câblage d’atteindre le prix et de le retirer, plus d’un match d’échelle extrême. Petey Williams était le champion imparable de la division X à l’époque avec le soutien de Scott D’more et de leur écurie, Équipe Canada. Chris Sabin était le nouveau visage de la division X et a fait une apparition explosive dans la scène avec plusieurs règnes en tant que champion de la division X déjà. L’histoire principale sur laquelle ils se sont concentrés cependant; AJ Styles, l’homme avec le plus de règnes en tant que Champion de la Division X, peut-il enfin gagner un Ultimate X Match? Souvent revendiqué comme le meilleur match Ultimate X; même par Impact, c’est l’un des matchs incontournables pour l’entreprise en général.

2: Vs. Shinsuke Nakamura pour le championnat intercontinental IWGP (Wrestle Kingdom 10, 2016)

Moins d’un mois avant son entrée au Royal Rumble au numéro trois et un mois avant l’arrivée de l’artiste dans NXT; le leader du Chaos a affronté le leader du Bullet Club pour la première fois. Shinsuke et AJ ont monté un classique au Tokyo Dome il y a quatre ans et ce n’était pas pour le championnat des poids lourds, c’était pour le championnat que le Shinsuke avait construit lui-même; le Championnat Intercontinental IWGP.

Le combat constant entre les deux écuries s’est finalement résolu à ses dirigeants dans leur dernier match de Wrestle Kingdom. Un aller-retour, un match de trente minutes qui se résumait à la frappe finale et une démonstration de respect entre les deux. Si les gens ont aimé leur match à WrestleMania pour le championnat de la WWE, vous devriez certainement aller voir ce match dans son intégralité.

1. Vs Samoa Joe & Christopher Daniels pour le championnat TNA X Division (Unbreakable 2005)

Enfin, nous arrivons non seulement au match le plus mordant des ongles de la liste, mais aussi au match TNA le plus parlé de son histoire. Un petit fait amusant, non seulement ce match est évalué à cinq étoiles, mais il est le seul match évalué par TNA à cinq étoiles.

Samoa Joe a été construit comme le mastodonte imparable, imbattable et invaincu de la TNA. Christopher Daniels, l’actuel champion de la division X, a connu une situation perdante avec le match entre les deux et enfin, AJ Styles, l’homme qui a mis la division X sur la carte; essayant d’obtenir son cinquième championnat de la division X et de rester le Poster Boy de la division. Ce match a eu de beaux allers-retours, des moments incroyables avec des manœuvres aériennes et une chimie parfaite entre les trois lutteurs. Comme Jeremy Borash l’a dit pour introduire le match, “C’est pour le Championnat du Monde de la Division X” parce que c’est à ce point que la Division X était prolifique à l’époque.

Ce sont mes matchs préférés personnels que vous pouvez voir gratuitement de «The Phenomenal One» AJ Styles. La chaîne d’Impact propose de nombreux matchs téléchargés sur sa chaîne, ainsi que Ring of Honor et New Japan Pro Wrestling. Il se peut que j’en ai manqué; peut-être que j’ai complètement oublié et que je pourrais me retrouver dans mon top cinq.