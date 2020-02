Les 5 meilleurs moments de Davey Boy Smith

Bien que ce ne soit pas encore officiel, les rumeurs courent que Davey Boy Smith sera intronisé au Temple de la renommée de la WWE cette année. À mon avis, cela se fait depuis longtemps. Le British Bulldog était l’une des plus grandes stars de son époque.

Tout au long de son séjour dans les années 1980 et au début des années 1990, le WWF, Smith a été l’un des lutteurs les plus populaires de la promotion. Il a joué un grand rôle dans le WWF, atteignant une grande popularité au Royaume-Uni, qu’il conserve à ce jour.

Que Bulldog soit intronisé cette année ou non, cela semble toujours être un bon moment pour revenir sur ses 5 meilleurs moments.

5. Mettre le talon sur Diesel

Davey Boy avait formé une équipe avec Lex Luger au début de 1995 et a passé la majeure partie de l’année à remonter le classement. Lorsque Luger est parti pour la WCW, Smith avait besoin de quelque chose pour se maintenir occupé. Un virage au talon contre Luger était déjà dans les plans, donc Smith a été tourné au talon contre Diesel à la place, ce qui l’a fait entrer dans le championnat du WWF pour la première fois. La séparation des puissances alliées a toujours mieux fonctionné pour Luger, qui est devenu une star de la WCW pendant à peu près le reste de son existence, mais Smith a réussi à faire de la salade de poulet à partir d’excréments de poulet aux dépens de Big Daddy Cool.

4. Participer premier au Royal Rumble 1992

Le Royal Rumble Match 1992 est mon match préféré de tous les temps. Je sais que les anciennes têtes ont jugé la série Steamboat / Flair la plus grande de tous les temps. Je sais aussi que les nouvelles têtes ont mis le même honneur sur la série Omega / Okada. Oh, et je sais aussi que beaucoup de gens deviennent fous quand on ne reconnaît pas un match en simple comme le meilleur de tous les temps. Ils peuvent tous embrasser mon cul. Le Royal Rumble Match de 1992 avait le plus grand casting de personnages du ring à tout moment de l’histoire de la lutte. Il avait également la bonne finition, et il avait le plus grand commentaire de tous les temps grâce à la performance de Gorilla Monsoon & Bobby “The Brain” Heenan. Même lorsque Gorilla a bâclé un nom, c’était fantastique, et le fandom de Flair de Bobby tout au long de la nuit a permis une grande écoute.

La performance de Davey Boy pendant les vingt premières minutes de construction du match ne doit pas être négligée. Son expérience précédente en remportant une bataille royale en Angleterre en a fait un concurrent immédiat tout de suite, même s’il était le premier participant, et il s’est occupé de # 2 Ted DiBiase assez rapidement pour que vous ayez l’impression que ce pourrait être sa nuit. Il aida Flair à mettre la table pour le reste de la nuit. Haku a frappé Davey d’un coup bas qui ressemblait au coup bas le plus malade de l’histoire des coups bas, et a conduit à l’un des appels les plus mémorables de Bobby. Ce match était tellement à propos, et Davey Boy en était un élément important pour la première partie.

3. Finale du Championnat d’Europe contre Owen Hart

Pendant environ un an avant ce match, Davey s’était concentré sur une équipe de tag avec son beau-frère, qui est devenu une équipe de tag assez géniale dans et hors du ring. De tous les comptes, Davey et Owen étaient tout aussi proches à l’extérieur du ring qu’ils l’étaient dans le ring. En dehors du ring, ils se sont consacrés à être des farceurs comme on n’avait jamais vu auparavant. Owen organiserait les blagues et Davey les vendrait. C’était similaire aux farces que Davey a faites avec le Dynamite Kid, mais les gens aimaient Owen, donc ils ne l’ont pas pris au sérieux.

Davey a eu le meilleur d’Owen ce soir, mais Owen a eu le dernier rire aux Slammy Awards, car comme il l’a souligné; Davey avait peut-être deux titres, mais Owen avait deux Slammys! OUAIS! Davey a obtenu le plus gros coup de pied de tout le monde dans le bâtiment, parce qu’il aimait ce salaud hilarant. Je dirai qu’Owen et Davey étaient la meilleure équipe de tag des années 1990 à mon dernier jour. Ils étaient la combinaison parfaite de vitesse et de force, et ils étaient liés par la loi, et ils étaient hilarants ensemble. À la bonne époque, Owen aurait été le partenaire de Davey plus longtemps que le Dynamite Kid, et c’est ce dont on se souviendrait de Davey au lieu de l’équipe des British Bulldogs. J’imagine qu’il aurait été bon avec ça sur la base de tout ce que j’ai lu.

2. WrestleMania 2

En parlant des Bulldogs, vous saviez qu’un moment mettant en vedette DBS et Dynamite devait se classer en haut de la liste. L’équipe était la première exposition de Smith à la majorité des fans de catch, et c’était une aussi bonne introduction que l’on pouvait espérer. Dynamite a toujours pris le mérite de porter le travail au bout des choses, mais c’était une exposition de deux hommes et Davey Boy a plus que retardé sa fin. Les Bulldogs ont eu d’innombrables matchs classiques. Leur point culminant est venu à WrestleMania 2, où ils ont remporté le championnat WWF Tag Team de Greg Valentine & Brutus Beefcake.

Ozzy Osbourne était avec eux! Cela seul mérite d’être inscrit sur une liste.

1. SummerSlam 1992

80 000 fans dans votre pays d’origine, dans le stade le plus célèbre de la plus grande ville. L’un des plus grands spectacles de votre entreprise de l’année, et vous êtes dans l’événement principal en remportant le championnat intercontinental quand cela signifiait quelque chose. Non seulement cela, mais vous vous battez avec votre beau-frère. Cela ne devient pas beaucoup plus grand que celui de n’importe quel lutteur professionnel. Cela n’allait jamais devenir plus grand que cela pour Davey Boy Smith, mais je pense que n’importe qui aimerait avoir ce match comme point culminant.

C’est tout pour ce Top 5. Avez-vous d’autres moments avec Davey Boy Smith?