Les actionnaires de la société intentent un procès contre la WWE

WWE

Heel By Nature rapporte que les actionnaires de la WWE Ryan Merholz et Melvyn Klein ont déposé une plainte contre le président de la WWE, Vince McMahon, et d’autres dirigeants, dont Stephanie McMahon, Triple H, Stuart Goldfarb, Frank Riddick III, Man Jit Singh, Jeffery Speed, Laureen Ong, Robyn

Peterson, Alan Wexler et ancien

Coprésident George Barrios.

Le procès de 44 pages affirme que ces dirigeants et dirigeants de haut niveau “ont pris des mesures sans le meilleur intérêt des actionnaires”. Il allègue également que la WWE a fait de “fausses déclarations” et “n’a pas divulgué les faits défavorables qui leur étaient connus” à propos de la société.

Ce n’est que la dernière mauvaise nouvelle à frapper le bureau d’un Vincent Kennedy McMahon.

La terminologie juridique et les allégations formulées dans le document incluent notamment “violation des obligations fiduciaires”, “gaspillage des actifs de l’entreprise”, “enrichissement injuste”, “induisant le public investisseur en erreur concernant les activités et les perspectives de la WWE” et “gonflant artificiellement le prix des titres de la WWE” .

Ce n’est pas tout. Le procès prétend en outre que la WWE a autorisé “certains hauts dirigeants de la WWE à vendre plus de 282 $

millions d’euros de leurs actions détenues personnellement

gonflé les prix “et que cela a causé” des dommages à l’entreprise en conséquence, y compris l’ouverture

d’un projet de recours collectif pour fraude en valeurs mobilières contre la société “.

Restez à l’écoute pour plus de détails.