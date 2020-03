Les alignements de matchs dévoilés pour WrestleMania 2 nuits de la WWE?

AEW

Mercredi soir, la nouvelle de la WWE prévoit d’étendre Wrestlemania 36 sur deux nuits du 4 avril au 5 avril, avec Rob Gronkowski animant les deux spectacles.

De nouveaux détails sont maintenant apparus grâce aux documents officiels de la WWE, qui ont les cartes des nuits ressemblant à ceci.

4 avril: –

Championnat de la WWE: Brock Lesnar (c) contre Drew McIntyre

Championnat féminin NXT: Rhea Ripley (c) contre Charlotte Flair

The Undertaker contre AJ Styles

Kevin Owens contre Seth Rollins

5 avril: –

Championnat universel: Goldberg (c) contre Roman Reigns

Championnat féminin brut: Becky Lynch (c) contre Shayna Baszler

John Cena contre «The Fiend» Bray Wyatt

On ne sait pas où Edge contre Randy Orton s’inscrira, même si l’on suppose dimanche.

Il convient de noter que ces files d’attente ne sont pas officielles et, comme toujours, la «carte est subjective à changer», bien que le format de split-show devrait au moins donner à chaque combat le temps qu’il mérite.

En plus de tout cela, PWInsider a publié un nouveau rapport notant que la tenue de “ Mania pendant deux nuits et plusieurs endroits difficiles allège la charge de production car les événements actuels ont rendu la WWE très méfiante d’avoir trop de membres du personnel à portée de main à la performance Centre. Il n’y a actuellement aucun mot sur l’endroit où le contenu non PC sera filmé.