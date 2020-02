Les Bella Twins de retour à SmackDown cette semaine, le Main Event dévoilé

La WWE a publié ce qui suit, révélant que les Bella Twins reviendront à SmackDown cette semaine. Les Bellas seront invités dans le talk-show «A Moment of Bliss» d’Alexa Bliss et Nikki Cross. Comme indiqué, les Bella Twins devraient entrer dans le Hall of Fame de la WWE cette année, donc l’annonce sera probablement faite ici.

En outre, The Usos fera équipe avec The New Day contre John Morrison, The Miz, Dolph Ziggler et Robert Roode dans un grand match par équipe de huit joueurs.

La WWE a publié ce qui suit:

Les Bella Twins sont de retour ce vendredi soir sur SmackDown quand ils reviennent pour “A Moment of Bliss” avec Alexa Bliss & Nikki Cross!

Les anciens champions des Divas ont déclaré le mois dernier qu’ils étaient tous deux enceintes – Brie avec son deuxième enfant avec la superstar de SmackDown Daniel Bryan et Nikki avec son premier avec le fiancé Artem Chigvintsev. Qu’est-ce que Nikki et Brie auront à dire sur l’attente, et Little Miss Bliss pourrait-elle découvrir d’autres nouvelles juteuses?