Les Briscoes révèlent pourquoi ils ont re-signé avec Ring of Honor, et plus encore

Lors d’un récent entretien avec Sports Illustrated, Mark et Jay Briscoe ont révélé pourquoi ils ont signé de nouveau avec Ring of Honor, certaines équipes auxquelles ils aimeraient faire face, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Jay Briscoe à propos de s’en tenir à ROH: «Nous avons passé 18 ans à aider à construire cette maison et nous n’avons aucune envie de déménager. ROH nous a toujours donné la liberté de faire ce que nous voulons. La compétition qui se déroule sur le ring a toujours été notre objectif principal et notre liste est plus diversifiée que jamais. Nous sommes fiers de pouvoir nous adapter à n’importe quel style. »

Mark Briscoe sur s’ils ont envisagé d’autres options: «Personnellement, j’ai pensé aux autres options. Cependant, avec les signatures et les mouvements récents qui ont été faits dans ROH, je pense que nous sommes dans la meilleure position pour aller de l’avant – et que c’est l’endroit où il faut être en lutte. Lorsque Ring of Honor s’est formé en 2002, nous y étions depuis le début. C’était quelque chose de spécial dès le tout premier spectacle. ROH a influencé et changé le jeu peut-être plus que toute autre promotion dans l’histoire de la lutte. Dans le ring, cloche à cloche. C’est de cela que nous parlons – sur le ring, de cloche en cloche. »

Jay sur quelles équipes de tag ils veulent faire face: “Je voudrais les Usos. Ou le réveil. “

Marquez les matchs de rêve: «Usos ou Revival. Ou les Lucha Bros. ”