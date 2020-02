Les caméras AEW font un zoom sur le T-Shirt qui frappe le chef de la WWE Vince McMahon

WWE

Avant l’épisode de mercredi d’AEW Dynamite, les caméras de la société ont tourné des images pour YouTube et la prochaine édition de Dark. Au cours de celle-ci, la promotion a honoré les légendes de la Continental Wrestling Association Missy Hyatt et Austin Idol devant la foule en direct.

Ce n’est pas la grande histoire dont les médias sociaux parleront aujourd’hui.

À mi-chemin du segment spécial, les caméras d’AEW ont tourné un ventilateur au bord du ring derrière l’annonceur du ring Justin Roberts, qui portait fièrement un t-shirt “Vince Still Sucks”, et ils ont même zoomé sur le gars. Non seulement cela, mais les directeurs d’AEW n’étaient clairement pas pressés de changer d’angle par rapport à autre chose.

Regardez à partir de la marque de 25 secondes dans la vidéo (intégrée dans l’un des tweets d’AEW vantant l’apparence de Hyatt et Idol) ci-dessus. Vous verrez la caméra à la maison sur le t-shirt “Vince Still Sucks” pendant quelques secondes avant de passer à un plan large de l’arène.

Ce n’est pas la première fois que la société filme avec joie des dénonciations internes de la WWE ou de McMahon. Habituellement, ce sont les signes des fans pendant les coupures publicitaires qui passent quelques secondes sous les projecteurs, mais cette fois, c’était un gars du premier rang qui faisait le dissing.