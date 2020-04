Les classements AEW et NXT chutent alors que l’arène vide se poursuit

WWE

C’était une mauvaise nouvelle dans tous les domaines pour la guerre des classements de mercredi soir, alors que AEW Dynamite et WWE NXT ont connu des baisses significatives pour leurs derniers spectacles d’arène vide.

Dynamite a connu une baisse de 16,4%, le nombre total de téléspectateurs d’AEW étant passé de 819 000 à 685 000 la semaine précédente, ce qui est le plus faible nombre de téléspectateurs de l’émission en 2020 jusqu’à présent. NXT, quant à lui, a enregistré son deuxième plus bas niveau de 2020, passant de 669 000 à 590 000, soit une baisse de 11,8%.

Comme l’a souligné Paul Fontaine de Figure Four Online, le total combiné de 1,275 million de téléspectateurs qui ont regardé la lutte en direct mercredi est le plus bas depuis que AEW et NXT ont commencé à s’affronter.

En ce qui concerne la démographie clé 18-49, AEW a chuté de 26,5% à 0,25 avec NXT à 0,15. Les ventilations démographiques détaillées ne sont pas disponibles pour NXT car l’émission n’a pas réussi à terminer les 50 émissions câblées les plus importantes de la nuit pour la troisième semaine consécutive.

Il est maintenant parfaitement clair que l’attrait perdu en continuant à diffuser des émissions sans foule est supérieur à la soif moyenne du spectateur mis en quarantaine, et il est difficile de voir les choses s’améliorer bien avant que les promotions ne reviennent aux émissions suivies.