Les classements diminuent pour le SmackDown du vendredi soir WWE de cette semaine

WWE

Vendredi soir, SmackDown sur Fox a réussi à attirer 2,563 millions de téléspectateurs en moyenne, ce qui représente une baisse par rapport à la première édition sans foule de la semaine dernière, selon Showbuzz Daily.

Avec SmackDown émanant du Performance Center pour une deuxième semaine consécutive – en raison de la situation mondiale actuelle – la marque bleue a tiré le meilleur parti du manque d’audience en ajoutant des segments préenregistrés à l’émission, comme la brillante chaîne de Miz & Morrison taguer les impressions de l’équipe.

Pourtant, même les apparitions de Goldberg, Roman Reigns, Paige et une rediffusion complète du match John Cena contre Bray Wyatt WrestleMania XXX ne pourraient pas empêcher la note de SmackDown de baisser cette semaine, l’itération de la semaine dernière affichant une moyenne de 2,588 millions de téléspectateurs.

Une note de 0,75 dans la tranche démographique 18-49 était cependant assez positive.

Il reste à voir si SmackDown sera en mesure de maintenir ces notes relativement élevées au cours des prochaines semaines – toutes les émissions devant apparemment être diffusées à partir du PC dans un avenir prévisible -.

Il convient également de noter que la WWE se prépare au pire et a déjà commencé à filmer plusieurs épisodes de Raw et SmackDown dans le but de s’assurer qu’ils ont une programmation cohérente en place pour la préparation de leur événement WrestleMania 36 de deux nuits.