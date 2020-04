Les classements pour “WWE Backstage” et “Dark Side of the Ring” sont en

– L’émission «WWE Backstage» de cette semaine a attiré une note de 0,04 dans la tranche d’âge 18 – 49, avec 134 000 téléspectateurs. Ces chiffres sont en hausse de 300% et 283%. L’épisode de la semaine dernière n’a attiré qu’une cote de démonstration de 0,01, avec 35 000 téléspectateurs. La cote de démonstration était la meilleure pour la série depuis l’épisode du 18 février (0,05). L’audience était la plus élevée depuis l’épisode du 11 février (169 000 téléspectateurs).

La hausse des chiffres est probablement due à la forte entrée en scène, qui était la rediffusion de l’événement à la carte Royal Rumble 2020.

WWE Backstage s’est classé n ° 142 pour la nuit parmi les originaux de câble.

– Les cotes d’écoute de l’épisode de Dark Side of the Ring de mardi soir ont baissé comme prévu, mais elles étaient toujours très bonnes. L’émission a obtenu une note de 0,11 dans la tranche d’âge 18 – 49, avec 229 000 téléspectateurs. Ces chiffres sont en baisse de 21% et 28% par rapport à la première de la saison centrée sur Chris Benoit la semaine dernière. Cette émission a fait une cote de démonstration de 0,14, avec 320 000 téléspectateurs.

Côté obscur de l’anneau est arrivé à # 98 parmi les originaux de câble.

En parlant de Dark Side of the Ring, l’émission de la semaine prochaine se penchera sur le tournoi «Brawl For All». Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle de l’émission, qui est diffusée mardi à 22 h HE sur VICE TV, ci-dessous: