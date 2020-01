Les coprésidents de la WWE licenciés dans un énorme remaniement d’entreprise

WWE.com

Tout a changé à Stamford hier soir, la WWE annonçant le départ de membres du conseil d’administration et de cadres de longue date, George Barrios et Michelle Wilson.

Le communiqué officiel de la WWE a déclaré que le duo avait quitté l’entreprise “en vigueur immédiatement”. Barrios avait occupé le poste de directeur financier tandis que Wilson était directeur des recettes de la promotion.

Vince McMahon a dit ce qui suit: –

«Je tiens à remercier George et Michelle pour leurs 10 ans de service et leurs contributions à l’organisation. Je suis reconnaissant pour tout ce qui a été accompli au cours de leur mandat, mais le conseil d’administration et moi avons décidé qu’un changement était nécessaire car nous avons des points de vue différents sur la meilleure façon de réaliser nos priorités stratégiques à l’avenir. “

Frank A. Riddick III servira de directeur financier par intérim pendant que la WWE recherche les remplaçants permanents de Barrios et Wilson.

Le duo disparu était coprésident et considérait deux des cinq principaux dirigeants de la WWE aux côtés de Vince McMahon, Paul Levesque et Kevin Dunn. Barrios faisait partie de la promotion depuis 2008 et Wilson 2009.

Il y a plus à déballer ici que la brièveté de cet article ne le permet. Le verbiage de la WWE (“en vigueur immédiatement”, “points de vue différents sur les priorités stratégiques”), suggère qu’ils ont été limogés plutôt que de démissionner et le timing est suspect, la WWE devant publier ses derniers résultats financiers le 6 février. Wilson et Barrios étaient des personnages extrêmement importants derrière la scène, George étant largement crédité du succès de la WWE sur les réseaux sociaux au cours des dernières années (entre autres), c’est donc une grande, grande nouvelle.

En ce qui concerne les raisons potentielles – et cela est purement spéculatif – la WWE avait initialement prévu d’annoncer 200 millions de dollars en AIBDA ajusté (leur mesure de mesure des bénéfices préférée) pour 2019. Ces projections sont depuis tombées à 190-180 millions de dollars, et le nombre est devrait maintenant se situer vers le bas de cette fourchette. Ils annonceront toujours des bénéfices records, mais la baisse n’est évidemment pas bonne.

Nous verrons ce qui sort avec les résultats financiers de la semaine prochaine. Pour l’instant, cependant, la salle de réunion de la WWE est en pleine mutation.