Les coprésidents de la WWE quittent l’entreprise

STAMFORD, Connecticut – (BUSINESS WIRE) – La WWE (NYSE: WWE) a annoncé aujourd’hui que les coprésidents George Barrios et Michelle Wilson quitteront l’entreprise, avec effet immédiat, et ne feront plus partie de son conseil d’administration.

Frank A. Riddick III, qui a été membre du conseil d’administration de la WWE pendant plus de 11 ans, a été nommé directeur financier par intérim, relevant du président-directeur général de la WWE, Vince McMahon. La WWE a commencé la recherche d’un directeur financier permanent et d’un directeur des recettes.

La WWE reste bien positionnée pour poursuivre sa croissance et fonctionner efficacement par rapport à ses priorités stratégiques, notamment la création et la distribution de contenu, la numérisation et la localisation sur des marchés clés du monde entier. La société s’attend à ce que son OIBDA ajusté pour l’année 2019 soit d’environ 180 millions de dollars.

«Je tiens à remercier George et Michelle pour leurs 10 années de service et leurs contributions à l’organisation», a déclaré McMahon. «Je suis reconnaissant pour tout ce qui a été accompli au cours de leur mandat, mais le conseil d’administration et moi avons décidé qu’un changement était nécessaire car nous avons des opinions différentes sur la meilleure façon de réaliser nos priorités stratégiques à l’avenir.

«Nous avons une équipe approfondie de cadres talentueux, expérimentés et engagés dans toute l’organisation, et le conseil d’administration et moi-même avons une grande confiance dans nos capacités collectives pour créer du contenu convaincant, engager notre base de fans mondiale sur toutes les plateformes, augmenter les revenus et générer de la valeur pour les actionnaires.»

Riddick a précédemment occupé le poste de PDG de FloWorks International, LLC, de JMC Steel Group, de Formica Corporation et de Triangle Pacific Corp., et de président / directeur de l’exploitation d’Armstrong World Industries, Inc. Il a également occupé des postes de direction, notamment celui de directeur financier, contrôleur , Trésorier et vice-président des fusions et acquisitions au cours d’une carrière qui s’étend sur 40 ans. Riddick a également été président du comité de rémunération et membre du comité d’audit en tant que membre du conseil d’administration de la WWE.

