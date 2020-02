Les cotes et présences XFL du week-end sont arrivées

Comme prévu, les notes de la deuxième semaine de la XFL ont pris un coup mais elles étaient toujours très bonnes. La fréquentation des jeux a également augmenté.

Selon Jake Russell du Washington Post, le match samedi opposant les DC Defenders aux New York Guardians a attiré 2,127 millions de téléspectateurs sur ABC. Cela représente une baisse de 36% par rapport aux 3,3 millions de téléspectateurs du match ABC de la semaine dernière samedi.

Le match de dimanche sur ESPN mettant en vedette les Renegades de Dallas contre les Wildcats de Los Angeles a attiré 2,397 millions de téléspectateurs. Cela représente une baisse de seulement 4% par rapport au match de dimanche précédent, qui avait attiré 2,495 millions de téléspectateurs. Pour ce qu’il vaut, le jeu a été diffusé sur ESPN qui a une pénétration du marché beaucoup plus faible que sur ABC. ESPN et ABC appartiennent à la même société, mais ABC a une portée beaucoup plus grande.

Les classements des jeux XFL sur FOX ne sont pas disponibles à ce jour.

Selon 247 Sports, le nombre de spectateurs pour les matchs est le suivant:

* Vipers de Tampa Bay aux Dragons de Seattle: 29 172

* Gardiens de New York chez DC Defenders: 15031

* Dallas Renegades chez L.A. Wildcats: 14997

* Battlehawks de Saint-Louis à Houston Roughnecks: 17 103