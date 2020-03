Les coulisses de la WWE attirent un nombre de téléspectateurs HORRENDOUS pour le retour de Jeff Hardy

WWE / FOX

Cette semaine, WWE Backstage a attiré le plus faible nombre de téléspectateurs de l’histoire de l’émission, attirant 18 000 téléspectateurs abyssaux sur FS1.

Le spectacle a été largement construit autour du retour de Jeff Hardy, absent depuis qu’il a subi une grave blessure au genou peu de temps après WrestleMania 35 et avait beaucoup à dire sur le spectacle, y compris la confirmation qu’il a été autorisé à revenir pour un cercle carré. Malheureusement, cela n’a pas suffi à sauver les chiffres.

Selon les données de Showbuzz Daily, Backstage a obtenu une note de 0,01 dans le groupe démographique clé 18-49. L’audience globale représente une baisse massive par rapport aux 127 000 de la semaine précédente et est bien en deçà du record historique de la série – les 49 000 qui se sont connectés pour son premier épisode.

Alors pourquoi ce nombre horrible? C’est facile: Super Tuesday.

Les coulisses se heurtaient à l’une des nuits les plus importantes du calendrier politique des États-Unis, car une cargaison d’États tenait tous des primaires présidentielles. La couverture sur des réseaux comme NBC, CBS et ABC a largement dominé la nuit, avec seulement un match de la NBA opposant les 76ers de Philadelphie à Los Angeles de LeBron James, brisant leur emprise sur les cinq émissions les plus regardées de la soirée.