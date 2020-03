Les coulisses de la WWE suspendues par FS1 jusqu’au 20 mars

WWE

Dans un communiqué publié sur Twitter, FS1 a confirmé que la production de tous les spectacles en studio en direct avait été suspendue jusqu’au vendredi 20 mars. “Cela inclut les coulisses de la WWE”, a confirmé le compte officiel de la WWE sur Fox.

Cette nouvelle fait suite à une audience récente horrible pour la série, mais elle pourrait en quelque sorte convaincre les fans cyniques qu’elle est produite indépendamment de la WWE. Cela n’explique pas vraiment pourquoi la couverture des nouvelles se limite aux nouvelles signatures et aux renouvellements de contrats, et rien qui implique les diverses pratiques commerciales de l’entreprise – hé, Booker T, que pensez-vous des départs soudains de George Barrios et Michelle Wilson, et l’effet terrible sur le cours de l’action?

Il s’agit d’un précédent à établir et qui représente une perspective qui donne à réfléchir sur la portée de l’événement mondial en cours. D’innombrables grands rassemblements publics ont été annulés, pour des raisons très compréhensibles, et maintenant le divertissement d’évasion le plus niche et le plus intimement produit est en train de tomber. Il n’y a rien à signaler, l’esprit.

Cela en dit tellement sur la WWE que Backstage a été annulé avant WrestleMania 36. C’est perversement amusant, ou ce serait, si plusieurs vies n’étaient pas potentiellement menacées par la procrastination de la WWE.