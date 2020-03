Les coulisses de l’émission AEW Dynamite de la semaine prochaine – aura-t-elle lieu?

Comme indiqué plus tôt ici sur eWn, AEW Dynamite a été diffusé cette semaine à Daily’s Place à Jacksonville, en Floride. Pendant l’émission, plusieurs matchs ont été annoncés pour la prochaine diffusion.

Pour ce que ça vaut, l’émission n’a pas été spécifiquement répertoriée pour la semaine prochaine. Ils ont fait très attention de dire que les matchs auraient lieu lors du prochain épisode de Dynamite, qui pourrait avoir lieu à tout moment.

Au moment d’écrire ces lignes, l’émission devait toujours être diffusée la semaine prochaine. Tony Khan a appelé à ne pas référencer les matchs comme ayant lieu “la semaine prochaine” car il estimait que cela ne devrait pas être tenu pour acquis dans la pandémie actuelle. Selon une source, l’équipe d’AEW visait à “ne pas être assez arrogant pour supposer” qu’elle pourrait faire un show en direct la semaine prochaine.

Si l’émission est diffusée en direct la semaine prochaine, les matchs suivants auront lieu:

* Bataille du parking: Meilleurs amis contre Lucha Bros

* Match de bûcheron: Luchasaurus contre Wardlow

* Match de sang et de tripes: The Inner Circle contre The Elite (Matt Jackson, Hangman Page, Kenny Omega, Cody) et Matt Hardy

