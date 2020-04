Les critiques rétro de Richard: WrestleMania 14

Salut les gars! Donc, comme moyen de remplir le contenu pendant que nous sommes en ces temps difficiles, je me suis dit que je commencerais à examiner les émissions rétro que vous recommandez, et une émission qui m’a été demandée était WrestleMania 14. Cela dit, voici mon examen de ce spectacle.

La Légion de Doom remporte la 1ère équipe de combat du Tag Team Contender Royal

Celui-ci était une sorte d’explosion du passé, voyant des équipes comme la Nation of Domination, The Legion of Doom, The Midnight Express, The Headbangers, The Godwins et d’autres. Je ne suis normalement pas un fan de la royauté de bataille, et le tag team battle royals aggrave le problème parce que vous avez en quelque sorte juste un groupe de gars qui se débattent et trébuchent. Ce n’était vraiment pas mieux. La victoire de LOD était bonne pour la pop, mais le match était plutôt terne et anti-climatique pour moi. *

Taka Michinoku (C) bat. Aguila – Championnat de poids lourd léger WWF

J’ai donc semi-oublié que le championnat des poids lourds légers était un titre qui existait depuis un certain temps. Il y a quelque temps, je pensais que c’était un titre que la WWE devrait envisager de ramener. De plus, il est difficile de croire qu’Aguila avait 19 ans ici. Si nous ne comptons pas Nicholas à WrestleMania 34, est-il le plus jeune à avoir disputé un match pour le titre à WrestleMania?

Le match a certainement eu une grande énergie pour commencer avec des points hauts des deux hommes, et il y a eu des mouvements innovants d’Aguila en particulier. Cependant, ils se battaient comme s’ils étaient pressés. Il n’y avait pas vraiment assez de temps pour laisser tous les mouvements s’enfoncer. Un effort décent de la part de ces deux-là, mais finalement trop court pour que ce soit mémorable. **

Triple H (C) déf. Owen Hart – Championnat d’Europe WWF

Ahh, le bon vieux temps où tous les cheveux de Triple H étaient en fait sur sa tête et non sur son menton. C’était également avant que chaque match Triple h à WrestleMania n’ait pas à durer 25 minutes. C’était certainement un match bien travaillé par les deux hommes et probablement le premier match sur la carte à revoir.

Il y avait la narration simultanée de Chyna essayant d’interférer, mais le Sgt. Un massacre la tenant à distance et la cheville d’Owen l’empêchant de frapper certains mouvements ou de ne pas pouvoir épingler en temps opportun. La façon dont Chyna a finalement pu interférer au nom de Triple H était également assez géniale. Les deux hommes ont réussi à attirer la foule vers la fin, et cela a donné une assez bonne finition.

Certainement une sortie de haute qualité de ces deux. *** 1/2

Marc Mero et Sable battent. Goldust et Luna

Je n’attendais pas grand-chose de ce tag mixte, mais cela a finalement été un très bon sprint. L’énergie de Sable dans ce match était contagieuse, car la foule rugissait chaque fois qu’elle obtenait le tag et commençait à frapper l’offensive. J’ai aussi adoré que Goldust vende son infraction. Luna a également joué un bon talon lâche, et c’est ce qui a rendu Sable plus facile à encourager.

Un match étonnamment amusant qui m’a gardé relativement diverti tout au long du match. Sable était définitivement le MVP de ce match. *** 1/4

Le Rock (C) déf. Ken Shamrock par DQ – WWF Intercontinental Championship

J’apprécie la tentative d’une finition poussiéreuse ici en faisant croire à tout le monde que Ken sortait avec le titre, mais ce n’était absolument pas la façon de le faire. Si vous allez inverser la décision, vous devriez avoir eu quelque chose pendant le match afin que, lorsque la finition Dusty se produise, cela ait du sens.

Comment inversez-vous la décision en fonction des actions de quelqu’un APRÈS la fin du match? De plus, la finition originale du match était propre. C’était le genre de finition que vous auriez dû faire sur un épisode de RAW, pas sur WrestleMania.

La bagarre réelle avant cela était décente, mais beaucoup trop courte. Cependant, si vous voulez quelque chose qui mérite d’être regardé dans ce match, le visuel de The Rock tenant le championnat intercontinental en position allongée sur le dos sur une civière vaut le prix d’entrée. Je pensais que c’était un bon moment pour Shamrock. * 1/2

Cactus Jack et tronçonneuse Charlie déf. The New Age Outlaws (C) – WWF Tag Team Championships (Dumpster Rules Match)

Mec, j’ai oublié certains de ces matchs d’attraction spéciaux que la WWE avait à l’époque. Mais bon, si vous mettez deux SOB fous comme Funk et Foley, deux gars qui sont prêts à tout pour leur corps, dans un match comme celui-ci, vous pourriez obtenir quelque chose d’assez cool. En fait, je pense que la dernière variation d’un match de poubelle que nous avons vu était Braun Strowman contre Kalisto en 2016.

Je dois dire que ce match était aussi assez amusant pour moi. Il y avait une quantité parfaite de détournement et de barbarie qui l’a mis au-dessus. Charlie amassant NAO dans une benne à ordures l’a mis par dessus le dessus pour moi. C’est vraiment drôle que la benne à ordures qu’ils ont mise dans les coulisses du NAO ait été déclarée inéligible la nuit suivante. Toujours aussi amusant pour le moment. ***

Undertaker def. Kane

C’est un match très difficile à noter. Certaines personnes ont aimé ce grand match d’homme tandis que d’autres l’ont détesté. Bien que je ne pense pas que je déteste nécessairement ce match, je pensais qu’il était beaucoup trop lent, en particulier pour un match qui durait près de 20 minutes et était l’une des plus grandes attractions de la carte.

Je ne suis en fait pas tout à fait sûr qu’Undertaker et Kane avaient le meilleur de la chimie. Leur match à WrestleMania 6 ans plus tard était passable, je suppose. Mais si vous avez regardé leur série de matchs à l’automne 2010 lors de Clash of Champions, Hell In a Cell et Bragging Rights, leurs lacunes dans la compétition les uns contre les autres se révèlent vraiment.

Le reste tient et la bagarre lente n’était pas ma tasse de thé. La durée du match était de 17 minutes, mais cela semble trompeur car une grande partie était juste debout et Kane effectuait des headlocks. Je suppose que c’était décent d’un point de vue historique, mais en tant que match individuel, c’est aléatoire. Cette plongée Undertaker était folle, cependant. ** 1/4

Stone Cold Steve Austin bat. Shawn Michaels (C) – Championnat WWF

Je crois que c’est le match où Undertaker a menacé de nuire à HBK s’il ne mettait pas Austin au courant, ai-je raison?

Quoi qu’il en soit, c’était un magnifique événement principal qui avait toutes les cloches et les sifflets pour mettre Stone Cold comme le nouveau visage de l’ère Attitude. C’était en quelque sorte le passage du flambeau car Shawn Michaels transmettrait essentiellement le titre de la WWE, mettant ainsi fin à son époque et finissant par se retirer de l’action pendant quatre ans. En fait, c’était la dernière fois que Shawn Michaels organisait le championnat de la WWE malgré le nombre de matchs après cela.

Le rythme du match était excellent, la psychologie était superbe, la foule bagarrante était divertissante et la séquence de fin était très bien faite. C’était l’un des matchs les plus emblématiques de l’histoire de la WWE, et il s’est terminé par la bonne personne qui a gagné. Certains craignaient que l’ego de HBK ne fasse obstacle, mais heureusement, des têtes plus sages ont prévalu ici.

C’était aussi très bien parce que HBK a dû s’adapter à un style de lutte plus basé sur le tapis et abandonner tous les mouvements de haut vol qui l’ont fait se comporter comme au milieu des années 90 en raison des blessures qu’il allait subir. Dans l’ensemble, un événement principal bien fait qui a renvoyé la foule à la maison. **** 1/4

Conclusion:

En ce qui concerne le classement de ce WrestleMania, il est probablement plus au milieu du peloton. Il n’y avait rien de terriblement terrible, l’événement principal était très bon et la sous-carte avait des indices de qualité et des joyaux cachés surprenants. Si vous avez quelques heures à perdre, cela ne me dérangerait pas de recommander ce spectacle, ne serait-ce que pour la valeur historique. Bravo pour WrestleMania 14.

Dites-moi quel PPV WWE vous aimeriez que j’examine à l’avenir.