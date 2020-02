Les enregistrements AEW Dynamite TV de cette semaine sont presque épuisés, le point sur les débuts des trois États

AEW Dynamite a lieu ce mercredi soir à partir de la Silverstein Eye Centers Arena à Kansas City, Missouri. Au moment d’écrire ces lignes, l’événement est presque complet car il ne reste que quelques centaines de billets. AEW se rend ensuite à Chicago, IL pour leur événement de pay-per-view Revolution et la convention C2E2. Cody Rhodes, Darby Allin, Dustin Rhodes, Hangman Page, Joey Janela, Jon Moxley, Jungle Boy, Kip Sabian, Luchasaurus, Marko Stunt, MJF, Orange Cassidy, Penelope Ford, SCU et The Young Bucks sont tous programmés pour apparaître à la convention .

Plusieurs billets supplémentaires pour les enregistrements AEW Dynamite TV du 25 mars au Prudential Center de Newark, New Jersey ont été libérés:

Cette semaine, AEW Production était sur place au Prudential Center de Newark, NJ. Lors de notre enquête, nous avons ouvert plus de sièges en vente immédiate pour cet événement du 25 mars

Achetez vos billets maintenant sur https://t.co/5WsWwyDkwZ dans ce qui sera sûrement une soirée historique. pic.twitter.com/8bzUY9nq5D

