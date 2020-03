Les entrées musicales de WrestleMania en vedette, la WWE publie gratuitement le match complet de l’échelle WrestleMania X

– Avant les deux soirées spectaculaires de WrestleMania 36 de cette année, la WWE a publié gratuitement des matchs complets des précédentes émissions à la carte de WrestleMania via sa chaîne YouTube officielle.

Vous trouverez ci-dessous leur dernière offre, le match complet Razor Ramon contre Shawn Michaels Ladder pour le WWE Intercontinental Championship de WrestleMania X.

La description officielle de la vidéo se lit comme suit: “Le méchant et le Heartbreak Kid élèvent la barre dans le tout premier match à l’échelle de WrestleMania: avec l’aimable autorisation de WWE Network.”

Découvrez la vidéo complète de plus de 20 minutes ci-dessous.

– Une autre nouveauté de la chaîne YouTube officielle de la WWE est le versement de cette semaine du “WWE Top 10.” La dernière édition de la populaire série numérique hebdomadaire jette un coup d’œil aux dix meilleures entrées musicales de l’histoire de WrestleMania.

Avant WrestleMania 36, ​​la WWE revient sur dix des entrées musicales les plus mémorables qui ont eu lieu sur «The Grandest Stage Of Them All», y compris des performances de Limp Bizkit et d’autres.

La description officielle de «WWE Top 10: WrestleMania Musical Entrances» se lit comme suit: «De Snoop Dogg à Joan Jett, ces performances musicales avaient des superstars comme Sasha Banks et Ronda Rousey prêtes à l’action à WrestleMania, présentées par Snickers.»

Découvrez la vidéo complète de plus de dix minutes ci-dessous.