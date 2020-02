Les événements AEW remplaceront les spectacles de la WWE sur Sky Deutschland

Sky Wrestling Germany a annoncé sur sa page Facebook que le réseau ne diffusera plus d’émissions de la WWE ni d’événements à la carte après mars.

Sky Germany diffusera désormais la programmation All Elite Wrestling (AEW). Ce qui suit a été publié:

Pendant des mois, il y a eu des spéculations et des rumeurs sur l’avenir de la WWE chez Sky Deutschland. Voici notre déclaration officielle sur le sujet:

«Les droits de transfert aux événements à la carte de la WWE ne faisaient plus partie de l’appel d’offres et n’étaient donc plus disponibles pour Sky Deutschland. En conséquence, la WWE ne fera plus partie de l’offre de programme de Sky Deutschland à partir de fin mars. »

Les clients de Sky peuvent toujours espérer le meilleur divertissement de lutte. Tous les événements à la carte Elite Wrestling (AEW) seront bientôt disponibles sur Sky Select.

L’émission phare hebdomadaire «AEW Dynamite» de la série, fondée en 2019, diffuse la série TNT de Sky Partner Network depuis octobre (vendredi, 21 h 50). La station peut être trouvée linéaire et via Sky Go dans le cadre du package Sky Entertainment. En outre, il est inclus dans le ticket de divertissement du service de streaming mensuel annulable Sky. »