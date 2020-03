Les fans de catch cessent de regarder des spectacles dans des arènes vides

WWE.com

Les taux de lutte ayant baissé de manière significative cette semaine dans toutes les promotions, des questions se posent quant à savoir si les fans sont maintenus engagés par des matchs se déroulant devant des arènes vides.

Après ce qui semblait être une augmentation initiale de l’intrigue dans les cotes des deux premiers épisodes de SmackDown, Raw, NXT et Dynamite à enregistrer dans une arène vide, il semble que la nouveauté de cette nouvelle expérience courageuse s’est rapidement dissipée.

Cette baisse continue des cotes obligera-t-elle la WWE et AEW à repenser s’il est sage ou non de continuer à diffuser leurs produits en difficulté pendant cette période incertaine?

Dave Meltzer dans l’émission de Wrestling Observer Radio la nuit dernière a suggéré qu’il pourrait devenir inévitable que toutes les promotions de lutte commencent à diffuser des clips dans les semaines à venir.

Dans d’autres nouvelles de lutte, Blake Oestriecher de Forbes a confirmé sur Twitter que plusieurs fins ont été tirées pour quelques-uns des matchs de chapiteau de WrestleMania 36, ​​ce qui signifie que les spoilers potentiels peuvent – heureusement – être plus difficiles à trouver dans la perspective des deux – extravagance nocturne.

