Les figurines d’AEW seront transportées par Wal-Mart

AEW / Jazwares

Le plus grand détaillant américain devrait proposer la gamme de figurines officielles d’All Elite Wrestling dès leur sortie en août de cette année.

C’est selon un nouveau rapport de Mike Johnson de PWInsider, qui qualifie l’accord de «victoire majeure pour AEW».

Comme cela a été souligné lors de l’annonce de la gamme après Dynamite la semaine dernière, la première vague de sorties comprendra The Young Bucks, Cody, Brand Rhodes et Kenny Omega. Beaucoup plus sont attendus après cela, avec des goûts de Jon Moxley, MJF et Hangman Page tous mentionnés dans le communiqué de presse initial.

Le rapport de Johnson indique également que les fabricants Jazwares / Wicked Cool Toys sont “à 1000% derrière la ligne et lui donneront un gros coup de pouce”, ce qui augure extrêmement bien pour leurs perspectives.

Cela pourrait être considéré comme un signe que AEW transforme les routes en marchés traditionnels. Wal-Mart est confortablement la plus grande entreprise de vente au détail aux États-Unis, de sorte que les figurines ne manqueront pas de visibilité, ce qui leur donne une grande chance de succès précoce. Qu’ils volent des étagères ou s’assoient pour ramasser la poussière reste à voir, bien que les premiers signes soient prometteurs. C’est un autre pas en avant dans la croissance continue de la promotion.