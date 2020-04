Les frères Singh célèbrent la Journée nationale des frères et sœurs en quarantaine, The Bella Twins News, Plus

Les frères Singh ont tweeté la vidéo suivante, se montrant célébrer la Journée nationale des frères et sœurs tout en étant en quarantaine:

Quand c’est #NationalSiblingsDay et tu dois Bolly-Bolly-Bolly-Bollywood! pic.twitter.com/KlzOvMTAJM

– Singh Brothers (@SinghBrosWWE) 11 avril 2020

Les Bella Twins ont tweeté ce qui suit, commentant être dans la nouvelle série Quibi, Fight Like A Girl. Ils ont dit,

«Tellement honoré de faire partie d’un spectacle aussi étonnant et stimulant! Voilà ce que cela signifie pour #FightLikeAGirl! Ces @WWE Superstars transforment la vie des femmes! J’adore ce que font nos femmes et j’inspire pour les autres. Ils me motivent encore! Venir à @quibi le 13 avril. ”

Tellement honoré de faire partie d’un spectacle aussi étonnant et stimulant! C’est ce que cela signifie pour #FightLikeAGirl! Ces @WWE Superstars transforment la vie des femmes! J’adore ce que font nos femmes et j’inspire pour les autres. Ils me motivent encore! Venir à @quibi le 13 avril. 🙌🏼💛✨🦋 N pic.twitter.com/OjTSmRmYJh

– Nikki & Brie (@BellaTwins) 11 avril 2020

FOX Sports 1 diffusera la série Ruthless Aggression mardi:

3 heures de #RuthlessAggression arriveront à @ FS1 ce mardi avant un tout nouvel épisode de #WWEBackstage avec le retour de @CMPunk et invité spécial, @EdgeRatedR. #SmackDown pic.twitter.com/lCKBCZZSb9

– WWE sur FOX (@WWEonFOX) 11 avril 2020

