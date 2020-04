Les jalons majeurs de Becky Lynch et Walter à la WWE, cette semaine

WrestleMania 36 est passé en s’avérant être un succès majeur pour la WWE. C’était l’émission la plus active socialement compte tenu du moment où les gens sont pour la plupart enfermés chez eux en raison de la pandémie de coronavirus.

De plus, cela s’est avéré être un succès pour Becky Lynch, qui a subi une autre défense de titre réussie. Shayna Baszler était le nouveau nom de sa liste qu’elle a renversé et coché.

La WWE utilisera Charlotte Flair à travers les marques Raw et NXT

Aux côtés de Walter, la championne féminine de la WWE RAW, Becky Lynch, célèbre les jalons importants de son règne cette semaine. Cela fait un an que The Man a remporté le titre RAW féminin en battant l’actuelle championne féminine WWE NXT Charlotte Flair et Ronda Rousey dans l’événement principal de WrestleMania 35.

Becky Lynch entre dans l’histoire à la WWE Wrestlemania 36 Night I

Un an plus tard, Lynch a conservé son titre sur La Reine de pique dans Night One de WrestleMania 36, ​​le week-end dernier, qui était sa défense de titre la plus difficile à ce jour.

Quant à Walter, dimanche dernier, il y a un an que le champion NXT UK WALTER a remporté son championnat de l’actuel champion NXT Tag Team Pete Dunne au NXT «Takeover: New York» pendant le WrestleMania 35 Weekend. La ceinture s’appelait auparavant le titre WWE UK, qui a ensuite été renommé en janvier de cette année.

La WWE prévoit d’étendre Becky Lynch Vs. Shayna Baszler Feud sur Raw

Ainsi, ces deux-là ont rejoint une liste d’élite de superstars comme Trish Stratus, John Cena ou CM Punk qui détient un titre à l’ère moderne depuis plus de 365 jours. Becky Lynch et Walter n’ont pas mentionné les jalons sur leurs comptes de médias sociaux, mais la WWE leur a envoyé des messages de félicitations avec une déclaration officielle,

“Elle est” L’Homme “, la résidente de Raw, Lass Kicker, et maintenant Becky Lynch peut ajouter un nouveau surnom à sa liste: Championne d’une année.

Le règne de Lynch en tant que championne féminine brute a commencé le 7 avril 2019, lorsqu’elle a battu Charlotte Flair et Ronda Rousey lors du tout premier événement principal féminin de WrestleMania. Depuis lors, The Man détient son titre depuis 365 jours consécutifs et a survécu à près d’une douzaine de défenses télévisées contre des adversaires tels que Lacey Evans, Natalya, Sasha Banks et, plus récemment, Shayna Baszler au WrestleMania de cette année.

Lynch rejoint un groupe exclusif de femmes Superstar qui ont organisé un championnat pendant une année complète et ininterrompue; la liste comprend Trish Stratus du Temple de la renommée de la WWE, Asuka et le challenger de WrestleMania de Lynch, La Reine de pique.

WALTER, qui organise le NXT UK Championship depuis le 5 avril 2019, rejoint également Becky dans la famille toute l’année.

Rejoignez WWE.com pour féliciter The Man de cette incroyable réalisation! »

À l’avenir, il y a des spéculations en cours sur qui pourrait éventuellement devenir le prochain challenger de Becky Lynch. Elle a battu tous les membres de la division féminine de Raw au cours des 365 derniers jours. La WWE aurait donc du mal à choisir un nouveau nom contre elle.

Cela dit, les rapports actuels indiquent que la querelle en cours contre Shayna Baszler se poursuivra pour le prochain événement à la carte. Ce devrait être Money In the Bank le 10 mai, lorsque la prochaine émission spéciale du WWE Network devrait être diffusée.