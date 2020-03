Les jumeaux Bella ont annoncé la sortie d’un nouveau livre et de ses mémoires

Les Bella Twins attendent peut-être la plus grande réussite de leur carrière pendant le week-end de Wrestlemania. Ils seront être intronisé au Temple de la renommée de la WWE classe de 2020 à Tampa ce 5 avril.

En route vers la prestigieuse cérémonie, ils sont prêts à ajouter une plume de plus au chapeau. Nikki et Brie Bella ont récemment annoncé qu’ils publieraient un mémoire via Simon & Schuster.

Liv Morgan de la WWE Sensation parle d’une opportunité pour la Chambre d’élimination

Dans le dernier épisode du podcast Bella Twins, il a été annoncé que le mémoire intitulé “Incomparable” sera disponible à l’achat le 5 mai. Il contiendra des détails non révélés sur leur carrière ainsi que sur leur vie personnelle.

Nikki Bella publie des photos topless révélant des changements corporels pendant la grossesse

Nikki et Brie Bella ont été assez ouvertes sur leur vie à travers les émissions Total Divas et Total Bella sur E Network. Ils sont prêts à révéler encore plus de leur vie à travers ce livre. Ce sera un voyage entre le partage d’un «utérus ensemble» et l’endroit où ils se trouvent aujourd’hui.

Les Bella Twins ont noté qu’étant des stars de la télé-réalité, ils n’ont jamais hésité à partager leurs histoires personnelles à l’écran. Mais nous n’avons jamais gagné sur leur enfance et comment ils ont été élevés dans ces femmes fortes. Brie a promis de donner un aperçu illustre de leurs premières vies au début du livre.

Vidéo: Regardez l’ex-star de la WWE Nikki Bella rencontrer son petit ami actuel

Nikki Bella a ensuite commenté qu’elle n’était pas sûre de mettre ces histoires sur le livre. Mais ensuite, elle a rencontré la thérapeute Elise qui a complètement changé la perspective. C’est elle qui a convaincu les jumeaux Bella de partager les histoires pour inspirer les femmes du monde entier.

“Ma première réaction a été, Nikki, qu’as-tu dit dans la presse?” – Brie Bella 🤣

Les @bellatwins racontent à @ReneeYoungWWE comment ils ont réagi lorsqu’ils ont reçu l’appel de @VinceMcMahon concernant leur intronisation au 2020 #WWEHOF. #WWEBackstage pic.twitter.com/bAMIRJuhIR

– WWE sur FOX (@WWEonFOX) 26 février 2020

“Il est vrai qu’il y a beaucoup de choses que j’ai partagées dans ce livre dont je n’ai en fait jamais parlé au-delà de mon thérapeute et de ma sœur. Même ma mère entendra des histoires pour la première fois. Et je pense que vous savez, parfois, nous n’avons jamais vraiment l’occasion d’entendre des gens tout le temps. Sommes-nous ouverts de cette façon quand il s’agit d’écrire un livre? Et puis Brie et moi nous sommes assis avec notre nègre. C’était comme des séances de thérapie. »

“Nous venons juste de commencer à parler de notre vie et je me souviens être allé à Elise, son nom, et j’étais comme. Je ne sais pas, “peut-être que je ne devrais pas mettre ça ou je devrais me retenir?” Et Elise m’a vraiment ouvert les yeux sur la façon dont mes histoires peuvent aider d’autres femmes et filles là-bas. Aidez-les à prendre des décisions différentes ou à être plus forts dans cette situation. »

La plus jeune des jumeaux Bella, Brie Bella a également partagé un chapitre important de sa vie où elle avait un petit ami. C’était le temps depuis ses jours de lycée qu’elle avait une relation. Mais le garçon nommé Bear est malheureusement décédé, ce qui a eu un effet négatif sur elle. Nous en saurons plus sur Bear dont Brie a même des tatouages ​​autour de la taille,

«Il était mon petit ami qui est décédé au lycée [during] ma dernière année, et l’impact non seulement de lui quand il était vivant ce qu’il a fait dans ma vie et comment il m’a changé, mais comment sa mort m’a aussi changé. Et cela m’a changé d’une manière spirituelle mais aussi juste, vous savez. Je pensais que j’étais littéralement sur cette seule voie. »