Les jumeaux de Bella pensaient que l’appel au Temple de la renommée de la WWE était un problème

Les Bella Twins ont révélé dans les coulisses de la WWE cette semaine que c’était Vince McMahon qui les avait personnellement appelés à propos de l’intronisation au Hall Of Fame.

Quand l’un de leurs téléphones s’est allumé, Nikki et Brie ont commencé à paniquer et ont immédiatement pensé qu’ils avaient fait quelque chose de mal. Il n’était pas tout à fait normal que le patron leur donne un coup de fil alors que ni l’un ni l’autre ne luttaient réellement.

Brie se tourna vers sa sœur et lui demanda: “Nikki, qu’as-tu dit dans la presse?”.

Les jumeaux pensaient qu’ils avaient des ennuis avec le chef de la WWE et ont hésité avant de répondre au téléphone. Quand ils l’ont fait, les deux ont été agréablement surpris que Vinnie Mac ne veuille leur faire savoir qu’ils seraient honorés par le HOF de la WWE la nuit avant WrestleMania 36 à Tampa.

Selon Nikki, Vince “a dit les choses les plus douces” à propos de leurs contributions à l’entreprise et aux carrières à l’intérieur du ring.

Ils étaient choqués qu’ils aient même été envisagés pour une intronisation, et pensaient que McMahon les appelait sûrement pour les avertir pour les récentes apparitions dans les médias. Il ne l’était pas, il faisait savoir à ‘Twin Magic’ qu’ils étaient honorés dans la même classe que les nWo, Batista et plus.