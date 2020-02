Les jumeaux de Bella reviennent sur le SmackDown de cette semaine

WWE.com

Les Bella Twins devraient revenir à la télévision de la WWE cette semaine.

Comme confirmé sur WWE.com, Nikki et Brie figureront en tant qu’invités dans une édition spéciale de A Moment of Bliss dans l’épisode de SmackDown de vendredi.

Les derniers mois ont été mouvementés pour les Bellas. Janvier a vu le duo annoncer qu’elles étaient toutes les deux enceintes, Brie disant “les gens vont penser que c’est une blague, les gens vont penser que nous l’avons planifiée”. Ils ont également été liés à l’intronisation au Temple de la renommée de la WWE cette année – une rumeur qui ne sera renforcée que par la nouvelle qu’ils devraient apparaître sur SmackDown.

Bella n’a pas non plus lutté depuis la fin de 2018. Le dernier combat de Nikki a été une bataille réussie du championnat de Raw féminin avec Ronda Rousey au pay-per-view Evolution loué, tandis que Brie n’a pas travaillé depuis qu’elle a fait équipe avec sa sœur et Rousey pour faire face à l’équipe de Riott. Raw quelques semaines auparavant. Il est extrêmement improbable que nous revoyions jamais l’un ou l’autre en compétition, bien qu’ils soient toujours utilisés pour des apparitions comme celle annoncée vendredi.