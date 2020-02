Les jumeaux de D-Von Dudley ont 25 ans et la lutte d’impact fera ses débuts dans un nouveau marqueur

Kellyanne est le dernier nom à avoir été ajouté au tournoi ROH’s Women’s Title World. Le tournoi commence à Quest for Gold à Philadelphie le 24 avril.

Impact Wrestling a tweeté ce qui suit, annonçant qu’ils organiseront une série d’enregistrements TV Impact Wrestling les 24 et 25 avril à Columbus, Ohio. Ce sera la première fois qu’ils seront sur le marché. Les billets pour les événements seront en vente le vendredi 28 février.

IMPACT arrive à Columbus, Ohio pour la toute première fois pour Battle in the Buckeye State – deux jours d’enregistrements pour @AXSTV les 24 et 25 avril!

Les billets sont en vente CE VENDREDI alors préparez-vous! pic.twitter.com/zHC9oHZ2RV

– IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 25 février 2020

D-Von Dudley a tweeté ce qui suit aujourd’hui, souhaitant un très joyeux anniversaire à ses jumeaux. Il a dit,

«Je veux dire joyeux 25e anniversaire à mes deux garçons Terrence et Terrell. (TNT) Vous deux avez tout commencé pour la famille. Je suis tellement fier de ce que vous devenez et de ce que vous vous apprêtez à faire dans la vie. La famille vous aime et vous honore en ce jour. Ta journée ! Bon anniversaire”

Terrence et Terrell ont brièvement travaillé pour TNA Wrestling en 2011:

– D-von Dudley (@TestifyDVon) 25 février 2020