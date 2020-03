Les jumeaux de la WWE montrent des bosses de bébé en photos de bikini

Les jumeaux Bella partagent un lien incassable les uns avec les autres dans la vie réelle et réelle. Ils sont bénis de la magie jumelle et en ont tiré le meilleur parti.

Cela a conduit aux nouvelles les plus incroyables au début de cette décennie, lorsqu’elles ont annoncé qu’elles étaient enceintes en même temps. Maintenant, il pleut des photos adorables et donne ainsi des mises à jour sur leur état de grossesse.

Nikki Bella et Brie Bella – Les Bella Twins ont utilisé les réseaux sociaux pour faire savoir à leurs millions de fans qu’ils passent plus de temps ensemble à prendre soin les uns des autres au milieu de la pandémie de coronavirus en cours. La longue légende partagée par Nikki sur Instagram disait:

«À une époque où le monde traverse une pandémie, être altruiste, paisible, serviable, apaisant, éduqué et la distanciation sociale est si important.»

Ce message était accompagné d’une série de photos et de vidéos de son «hibernation avec [her] les filles.” De plus, les images douces ont suivi avec une photo où elle a été vue en train de donner un baiser sur la joue à son beau Artem Chigvinstev.

L’autre moitié des Bella Twins, Brie Bella, d’autre part, a partagé un selfie d’elle-même et de sa sœur montrant des bosses de bébé en croissance au bord de la piscine. La légende de cette photo disait ce qui suit,

«La meilleure chose à avoir votre sœur comme voisine est l’hibernation ensemble. Rattraper le temps de la méditation et de la qualité », a écrit la personnalité de la télé-réalité. «Trouver le calme au milieu du chaos. Envoi d’amour et de lumière à mon #BellaArmy. »

L’aînée des Bella Twins, Nikki Bella, a également noté qu’elle avait attrapé la grippe au cours du premier trimestre de sa grossesse et qu’elle pensait à passer en hibernation, immédiatement. La santé du bébé est la première priorité à ce stade alors qu’il se détache du monde. Elle a pris ce temps pour méditer, lire et créer des liens avec son partenaire Artem,

“Être enceinte et avoir déjà la grippe b mon premier trimestre, il n’était pas question d’aller immédiatement en hibernation”, a-t-elle déclaré dans son post Instagram. “J’ai immédiatement pensé à la sécurité de mon bébé.”

En janvier 2020, la star de Total Bellas a annoncé qu’elles étaient toutes les deux enceintes à l’époque. Les jumeaux Bella sont attendus à une semaine et demie.

Nikki Bella attend son premier enfant avec son fiancé Artem Chigvintsev tandis que Brie attend son deuxième enfant avec son mari Daniel Bryan. Ce n’est pas la seule bonne nouvelle pour eux car la WWE les intronisera tous deux au Temple de la renommée 2020 pendant le week-end de WrestleMania. Cependant, il y a encore quelques incertitudes sur le prestigieux spectacle organisé en raison de la situation du coronavirus.