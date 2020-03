Les lutteurs de la WWE interdits de rentrer aux États-Unis?

WWE.com

Les lutteurs de la WWE WALTER et Alexander Wolfe pourraient être empêchés de rentrer aux États-Unis depuis l’Europe en raison de l’interdiction de voyager actuelle, comme l’a souligné Dave Meltzer dans le Wrestling Observer Newsletter de cette semaine.

Les termes de cette interdiction empêchent les citoyens non américains qui se sont rendus dans l’espace Schengen de l’Union européenne au cours des 14 derniers jours de se rendre dans le pays, peu importe d’où ils viennent. Cela empêcherait WALTER et Wolfe d’effectuer le vol transatlantique comme ils l’ont été tous les deux en Allemagne pour les expositions de 16 carats d’or de wXw le week-end dernier – et l’Allemagne est couverte par l’espace Schengen.

Ce ne serait pas nécessairement la plus grosse affaire pour Wolfe, qui rivalise principalement sur NXT UK et n’a pas de grandes réservations américaines à l’horizon. WALTER, cependant, devait lutter contre Finn Balor lors de l’événement NXT TakeOver prévu pour le week-end de WrestleMania 35, bien qu’il y ait une chance que l’épidémie de coronavirus puisse entraîner l’annulation ou le report du spectacle.

wXw a été durement touchée par la crise, l’interdiction de voyager les obligeant à annuler un spectacle qu’ils avaient prévu à Tampa pendant le week-end de Mania.