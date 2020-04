Les lutteurs de NJPW reçoivent le salaire complet et les avantages sociaux pendant le verrouillage

NJPW1972.com

New Japan Pro Wrestling s’est engagé à verser à tous les membres du personnel (lutteurs inclus) l’intégralité de leur salaire et de leurs avantages sociaux pendant la crise sanitaire mondiale actuelle.

Cela nous vient d’un article de l’édition de cette semaine du Wrestling Observer Newsletter, avec Dave Meltzer écrivant que même si NJPW ressent beaucoup plus que la WWE, AEW et l’UFC, ils se sont apparemment engagés à prendre soin de leurs gens financièrement.

Ce qui est particulièrement remarquable à ce sujet, c’est qu’environ la moitié des revenus de NJPW proviennent d’événements en direct. C’est un pourcentage beaucoup plus élevé que la WWE, l’AEW ou les organisations MMA, qui tirent la grande majorité de leur argent des accords sur les droits de télévision. Ils souffrent presque certainement plus que quiconque, mais ils sont là, assurant que leur personnel est pris en charge.

Le dernier événement de NJPW a eu lieu le 26 février. Ils ont annulé tous les spectacles jusqu’au 4 mai, mais cela pourrait bien être prolongé, compte tenu de la situation.

Le président Harold Meij a déclaré ce qui suit dans une lettre envoyée aux fans de NJPW: –

“NJPW a pris très au sérieux la situation mondiale actuelle dès le début. Actuellement, plus de 90% de nos employés travaillent à domicile alors que nous continuons à faire notre devoir civique en tant qu’entreprise pour empêcher la propagation.”

“Ne vous y trompez pas: nous réussirons ensemble. Je crois fermement que l’esprit de combat de New Japan Pro-Wrestling est capable de surmonter toute opposition. J’ai hâte de voir le jour où les plus grands lutteurs du monde pourront montrer cet esprit l’anneau une fois de plus. “

Et donc, le “ roi des sports ” apparaît comme l’organisation pro-lutte avec sa tête la plus élevée à travers tout cela.