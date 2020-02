Les lutteurs de NXT enregistrent d’énormes augmentations de salaire grâce à un accord télévisé

WWE

La transition de NXT du réseau WWE au réseau USA a entraîné de fortes augmentations de salaire pour un certain nombre de lutteurs de la marque noire et or fin 2019.

C’est selon un nouveau rapport de Sean Ross Sapp de Fightful, dont le texte ne contient pas de noms spécifiques, mais déclare que si les nouveaux salaires ne sont pas tout à fait “de l’argent brut ou SmackDown”, ils sont “substantiels pour ceux qui ont fini les signer par rapport à ce qu’ils faisaient avant. “

En plus de cela, Sapp écrit que la plupart des lutteurs ont signé de nouveaux accords de trois ans avec la WWE.

Octobre 2019 a rapporté des cas de mécontentement dans les vestiaires NXT, le lutteur indépendant David Starr affirmant que plusieurs amis de la liste lui avaient dit qu’ils n’obtiendraient pas de primes malgré le déménagement aux États-Unis. De toute évidence, cela a maintenant été corrigé.

Bonne nouvelle à tous points de vue, alors. Il y a maintenant plus de regards sur NXT que jamais et si ces lutteurs apportent plus d’argent à la WWE, il est juste qu’ils soient récompensés. Espérons que leurs nouveaux salaires reflètent leurs efforts et leurs résultats.

Quant aux noms impliqués? Ceux-ci ne seront peut-être jamais divulgués, même s’il peut être en train de vérifier les comptes des médias sociaux pour voir si quelqu’un a récemment acheté une nouvelle voiture ou maison flashy …