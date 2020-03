Les matchs AEW annoncés pour la semaine prochaine Dynamite: Blood & Guts Special

Un match de bûcheron, une bataille de parking et le très attendu match AEW Blood & Guts sont officiels pour le prochain épisode d’AEW Dynamite.

Au cours de l’épisode de cette semaine du programme hebdomadaire All Elite Wrestling, plusieurs matchs de haut niveau ont été annoncés pour la prochaine édition de l’émission.

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif du segment annonçant des matchs et des mises à jour pour le prochain épisode d’AEW Dynamite:

Sur «The Next» AEW Dynamite…

Maintenant, les annonceurs décrivent une partie de l’action prévue pour «la prochaine» édition d’AEW Dynamite, le trio veillant à ne pas promettre une date, un lieu ou un lieu précis en raison de «circonstances indépendantes de leur volonté».

Les matchs suivants sont annoncés pour la prochaine AEW Dynamite: * Wardlow vs Luchasaurus (Match LumberJack), Best Friends vs. Lucha Bros (Parking Lot Fight), The Inner Circle vs. The Elite (5-on-4 Blood & Guts Match ) *

* – Ils annoncent qu’en raison des blessures internes de Nick Jackson, il ne pourra pas participer à AEW Blood & Guts, ce qui le transformera en une épreuve de force à cinq contre quatre.

MISE À JOUR: Évidemment, comme nous continuerions tous à le voir, Matt Hardy choquerait le monde de la lutte avec ses débuts à l’AEW à la fin de la diffusion, où il a été annoncé qu’il rejoindrait l’équipe de The Elite, remplaçant Nick Jackson en tant que cinquième membre à égaliser le nombre d’équipes des deux côtés.

Rejoignez-nous ici sur eWrestlingNews.com la semaine prochaine pour la couverture des résultats AEW Dynamite: Blood & Guts!