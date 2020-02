Les matchs confirmés pour la diffusion sombre de la semaine AEW révélés

AEW a tweeté ce qui suit, confirmant les matchs suivants pour l’émission AEW Dark de mardi soir:

* Kenny Omega et Riho contre Kip Sabian et Penelope Ford

* Shawn Spears & Mystery Partner vs Best Friends

* Le Jurassic Express contre Brandon Cutler et Sonny Kiss

* Shida Hikaru contre Mel

DEMAIN sur # AEWDark⁠ 7e / 6c

– @SonnyKissXO & @BranCutler contre #JurassicExpress

– @shidahikaru contre @MelAEW

– #BestFriends vs @ Perfec10n & un partenaire mystère

– @TheKipSabian et @thePenelopeFord ⁠vs. @kennyomegamanx & @riho_gtmv

⁠

Abonnez-vous – https://t.co/oZiB2TKmny

– All Elite Wrestling (@AEWrestling) 3 février 2020

