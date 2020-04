Les matchs de qualification de la WWE Money In The Bank 2020 prévus pour SmackDown la semaine prochaine

WWE

Le vendredi soir, SmackDown sur Fox de la semaine prochaine devrait être un événement plein à craquer, car la WWE a annoncé plusieurs qualificatifs Money in the Bank et bien plus encore pour le prochain spectacle.

La confirmation des qualifications du MITB sous la forme de Dane Brooke Vs Naomi et Daniel Bryan Vs Cesaro lors de l’épisode de la semaine prochaine confirme que la société ira de l’avant avec les matchs masculins et féminins de l’échelle Money in the Bank lors de l’événement PPV de cette année.

On ne sait toujours pas d’où l’événement sera diffusé, car Royal Farms Arena – l’emplacement prévu à l’origine du PPV – a annulé le spectacle de leur calendrier cette semaine.

Tous les signes semblent indiquer un autre enregistrement du Performance Center pour la vitrine centrée sur l’échelle.

En plus de ces qualifications au MITB, il a également été annoncé que Sasha Banks affronterait Tamina – avec Tamina gagnant un tir au champion féminin de SmackDown Bayley si elle gagne. Nous verrons également The Miz défendre les titres de SmackDown Tag Team contre Big E et Jey Uso dans un match à triple menace, et Sonia Deville fera de son mieux pour nettoyer l’air avec Mandy Rose après encore plus de rebondissements dans le dramatique Otis / Saga Dolph Ziggler.

La semaine prochaine semble être un spectacle à ne pas manquer, alors gardez un œil sur WhatCulture Wrestling pour plus de mises à jour.