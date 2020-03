Les meilleures stars annoncées pour la finale de la WWE Raw avant WrestleMania 36

WWE.com

La WWE a annoncé que Hall of Famer Edge, la championne féminine brute Becky Lynch, la championne de la WWE Brock Lesnar et The Undertaker apparaîtront tous sur l’édition Mania 36 de lundi soir à domicile de Monday Night Raw.

Le Raw de lundi a déjà été enregistré et impliquera sans aucun doute quelques rebondissements de dernière minute avant le début de l’événement Mania de deux nuits à la WWE le week-end prochain.

En l’absence de foule à l’intérieur du Performance Center de la WWE (où SmackDown, Raw et NXT ont eu lieu), Edge, Randy Orton et d’autres ont été obligés de réfléchir sur leurs pieds, poursuivant leurs programmes avec un face-à-face stellaire. promos et bagarres à l’intérieur de la salle vide.

Verrons-nous Edge et Orton venir à bout dans le PC avant leur prochain match Last Man Standing? Drew McIntyre a-t-il une dernière surprise en réserve pour le champion de la WWE Brock Lesnar? Shayna Baszler peut-elle prendre le dessus sur Becky Lynch avant leur affrontement pour le titre de Raw Women? AJ Styles pourra-t-il survivre à un dernier run-in avec la bataille pré-Boneyard de «The Deadman»?

Toutes ces questions trouveront sans doute une réponse lundi soir dans ce qui promet d’être un autre épisode surréaliste du programme épisodique hebdomadaire le plus ancien aux États-Unis.