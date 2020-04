Les plans annulés fous de la WWE pour la renaissance révélés

WWE.com

Étant donné les tentatives bien médiatisées (et longues) de The Revival de quitter la WWE apparemment bien avant leur libération récente, il est assez évident que la paire n’était pas satisfaite de leur sort sous l’égide de Vince McMahon.

Ils semblent maintenant prêts à changer de nom, avec des rumeurs selon lesquelles ils prendraient The Revolt comme nouveau nom (puisque la WWE détient toujours le droit d’auteur sur “The Revival” et sont à peu près aussi susceptibles de le publier que les innombrables autres termes de droit d’auteur qu’ils occupent. sur). Mais si les choses avaient été un peu différentes – l’enfer, BEAUCOUP différent – et The Revival étaient restés, ils auraient peut-être aussi changé de nom.

Tout simplement pas très bon, à en juger par son apparence.

Au cours du week-end, des images divulguées (gracieuseté de Cassidy Haynes et Bodyslam.net) montrant prétendument les plans personnels de Vince McMahon pour renommer l’équipe de tag en tant que comédie sont apparues. Et dire qu’ils ne sont pas bons serait dire que la moralité du reste des grandes nouvelles de la WWE de cette semaine a été … douteuse, disons.

Quel est le pire – l’utilisation “hilarante” du rouge à lèvres? L’énorme chapeau de nouveauté? C’est très évidemment une tentative de punir la paire …

Cassidy Haynes / Bodyslam.net

Les fuites sont conformes à l’affirmation de Dave Meltzer il y a des mois selon laquelle elles seraient renommées en tant que comédie et que l’entrée de Dash Wilder tomberait sur un épisode de décembre de SmackDown faisait partie de la transition vers les nouvelles eaux. Il y a des rumeurs selon lesquelles l’idée était de les transformer en une parodie de The Fabulous Ones.

Les plans se sont taris et ils ont été retirés de toute programmation car leur sortie semblait de plus en plus probable, mais vous pouvez maintenant voir exactement pourquoi ils ne les ont pas pris avec autant d’enthousiasme. Cela pourrait également être la raison pour laquelle la paire a fait un mouvement en janvier pour lier le droit d’auteur sur “Shatter Machine” alors qu’ils obtenaient leurs canards pour se déplacer. Avec cela faisant partie des horribles nouveaux designs de McMahon, ils avaient probablement une incitation renouvelée à tout régler pour se protéger.

Et si vous vous interrogez sur la légitimité, la paire a pesé sur les fuites sur Twitter …

Semble qu’il y a quelque chose pour eux. Oui.