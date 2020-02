Les plans de la WWE pour Killer Kross révélés?

WWE.com

La signature attendue de la WWE de Killer Kross a été confirmée au début du mois.

Cette décision est intervenue après des mois de spéculations sur l’avenir de l’ancienne star de l’Impact Wrestling, bien que la WWE ait semblé sa destination la plus probable lorsque des rapports selon lesquels Kross avait rencontré Triple H pour discuter de l’accélération du processus d’introduction de la WWE sont apparus en janvier. Maintenant, il est suggéré que de grandes choses sont en cours pour le joueur de 34 ans.

S’exprimant sur le podcast du Main Event du samedi soir, Dave Meltzer a déclaré que Kross n’était pas signé pour prendre le chemin typique du NXT / Performance Center vers la célébrité, mais a plutôt été amené à la société l’a attrapé pour quelque chose de grand tout de suite, ce qui pourrait signifier un principal majeur programme de fichier.

Meltzer a exclu la possibilité que Kross affronte John Cena à WrestleMania 36. Bien que Big Match John ait initialement été confronté à Elias dans «La vitrine des immortels», il cherche apparemment un nouvel adversaire après que Vince McMahon ait changé d’avis.

La semaine dernière, SmackDown a été interrompu par un problème de production particulièrement délibéré, le nom de Kross étant mentionné aux côtés de Mustafa Ali comme un coupable potentiel. Que ce soit lui ou non, il est facile de voir pourquoi la WWE peut choisir d’avoir Kross sauter NXT sur Raw ou SmackDown, compte tenu de sa taille, de son style et de son look imposant.