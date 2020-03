Les plans originaux de la WWE pour le démon et les règnes romains à WrestleMania 36 révélés

WWE

Plus de plans de WrestleMania 36 de la WWE se sont concentrés sur SmackDown de la semaine dernière, avec Roman Reigns se dirigeant vers le champion universel Goldberg dans le segment d’ouverture de la nuit (au milieu de rapports selon lesquels un match du premier élimination de la chambre d’élimination du concurrent avait été mis au rebut) et “ The Fiend ” Bray Wyatt face à John Cena dans la machine à sous principale, ce qui a incité ‘Big Match John’ à revenir sur ses affirmations selon lesquelles il serait assis ‘Mania cette année.

Ce ne sont pas les matchs que la WWE avait à l’origine à l’esprit pour Reigns et Wyatt, bien sûr. Selon plusieurs reportages de janvier et février, une inclinaison du championnat universel était à l’origine en préparation pour le duo, avec “ The Big Dog ” qui semble avoir remporté la Chambre après que “ The Fiend ” a vaincu Goldberg en Arabie saoudite.

Dave Meltzer du Wrestling Observer pense que l’idée originale de la WWE était de maintenir la position dominante de Bray à Tampa. Il aurait traversé tout le monde sur la liste et délibérément tenu à l’écart de Roman avant “ La vitrine des immortels ”, où ils se retrouveraient finalement pour le plus gros prix de SmackDown.

Au lieu de prendre cette route, Vince McMahon a changé d’avis, a mis des actions dans Goldberg et a fait échouer “ The Fiend ” au Super ShowDown 2020.