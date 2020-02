Les plus grands tirages des classements de Wednesday Night Wars dévoilés

WWE

Le bulletin de Wrestling Observer de cette semaine présente une brève mais intéressante rédaction basée sur les données compilées par le premier analyste professionnel de lutte, Brandon Thurston de Wrestlenomics, révélant les plus grands déménageurs individuels dans les guerres de mercredi soir.

Selon le rapport, Bianca Belair représente “le plus gros tirage par rapport à ce qui serait attendu sur la base des modèles habituels” à travers AEW et NXT. Elle est suivie par The Inner Circle, Mia Yim, Rhea Ripley, MJF, Cody, Jungle Boy, Io Shirai, Matt Riddle et Dakota Kai.

Il y a certainement des noms surprenants là-dedans, mais des mises en garde sont nécessaires. Alors que le sondage de Thurston était basé sur “combien de personnages différents ont augmenté ou perdu des notes en fonction de la note habituelle pour cette position dans la série”, les données sont limitées et ne couvrent que AEW Dynamite du 10 octobre au 2 décembre et WWE NXT du 6 novembre au 2 décembre. Meltzer note également que le positionnement des segments doit être pris en compte, car les lutteurs impliqués dans les ouvreurs s’en sortiront généralement mieux que ceux présentés plus tard dans la nuit.

Quoi qu’il en soit, il est intéressant de voir un nom comme Belair se démarquer parmi les gens. Le résultat témoigne de son pouvoir en tant que star croissante de la WWE.