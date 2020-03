Les premières relations de Road Dogg avec The Rock, étant jalouses

Road Dogg était sur le podcast ESPN de Peter Rosenberg, Cheap Heat et a partagé une histoire sur sa relation touch and go avec The Rock, ses addictions, et faire amende honorable avec talent.

Road Dogg à être dur avec le talent, y compris The Rock: «J’étais toujours jaloux de lui parce que je pensais que j’étais un bon orateur, il était [too] un bon orateur. Mais une chose que je n’avais pas était un bon corps par rapport à lui ». Il a poursuivi: «Donc, à cause de cela, je l’ai traité durement quand nous étions tous les deux en mouvement. Nous nous sommes tous amusés avec lui quand il était Rocky Maivia, avec la tête d’ananas et ce genre de choses, mais ce qu’il était devenu était indéniable, avec un grand corps, un grand orateur, un grand artiste ”.

Quand Road Dogg a fait amende honorable: «Une fois que je suis devenu sobre et sobre, il a été littéralement l’une des premières personnes à qui je suis retourné et à faire amende honorable. The Rock était très humble à propos de la situation. Il a dit: “Mec, tout va bien!”, Ce qui m’a fait beaucoup mieux me débrouiller. “

