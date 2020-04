Les premiers lutteurs et matchs du championnat AEW TNT dévoilés

AEW

Il semble que All Elite Wrestling retire (certains) les gros canons pour leur tournoi de championnat TNT nouvellement annoncé.

La promotion a confirmé la première moitié de la tranche de l’épisode de Dark de la nuit dernière, avec Shawn Spears, Cody, Sammy Guevara et Darby Allin les noms impliqués.

Spears affrontera Cody dans un rematch de leur combat à la carte All Out tandis que Darby et Sammy s’affrontent à l’autre bout, ayant récemment verrouillé les cornes à Revolution. Cody a déjà abattu ces trois hommes depuis la naissance d’AEW.

Les matchs restants et les participants seront annoncés dans l’épisode de Dynamite de ce soir. Il semble que la promotion vise de plus grands noms que beaucoup ne l’auraient cru, il sera donc intéressant de voir avec qui exactement ils iront du côté opposé du support.

On s’attend à ce que le tournoi commence le 8 mai dans l’épisode de Dynamite, se terminant par le couronnement du premier champion TNT à Double Or Nothing à Las Vegas, Nevada, le 23 mai. Cette destination finale semble optimiste compte tenu de la crise mondiale actuelle – mais c’est un problème que AEW, et non le public, doit résoudre.