Les réservoirs de la WWE jeudi – Détails à l’intérieur

À la cloche de clôture jeudi, le stock de la WWE était à 32,38 $. C’est une baisse de 6,22 $ (16,11%) par rapport à son prix d’ouverture. Le taux est le plus bas depuis le 16 janvier 2018. Dans le commerce après les heures normales, les actions de la WWE ont baissé de 0,16 $ (0,8%) supplémentaires à 32,12 $.

La WWE a envoyé le communiqué de presse suivant:

La WWE (NYSE: WWE) a communiqué aujourd’hui son point de vue concernant l’impact potentiel de COVID-19 sur la performance financière de la société.

La WWE dispose de ressources financières substantielles, à la fois en liquidités et en capacité d’endettement, qui totalisent actuellement plus de 0,5 milliard de dollars, pour gérer les défis à venir. Les fondamentaux des activités de la Société restent solides, reflétant la passion des fans de la WWE et la qualité de son contenu. La direction continue de croire que la Société est bien placée pour tirer pleinement parti de l’évolution du paysage médiatique et de la valeur croissante des droits sportifs en direct à long terme.

La santé et la sécurité des fans, interprètes et employés de la WWE sont les principales priorités de la société et la direction surveille la situation de près au niveau national et international.

L’impact potentiel de COVID-19, et les changements correspondants dans le fonctionnement de la WWE, peuvent avoir un impact négatif sur les activités de la Société, y compris, mais sans s’y limiter, ses ventes de billets d’événements en direct et la vente de marchandises lors de ces événements. Il convient de noter que la Société peut être invitée à annuler, reporter ou déplacer certains événements à venir et le nombre de ces changements est inconnu pour le moment. La Société n’est actuellement pas en mesure de quantifier l’incidence financière potentielle de COVID-19, mais l’incidence financière pour la Société pourrait être importante. En conséquence, la Société retire ses prévisions annoncées précédemment pour le premier trimestre et l’année 2020 en raison de l’incertitude accrue de l’impact financier de COVID-19 pour la Société.