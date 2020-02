Les revenus de FOX Corp augmentent malgré les coûts de SmackDown de la WWE

Twitter, @WWEonFOX

FOX a publié mercredi ses résultats pour 2019, et certains chiffres augurent bien de leur relation avec la WWE.

Variety rapporte que FOX Corp a enregistré une augmentation de 5% de ses revenus pour le dernier trimestre de l’année. Cela comprenait un chiffre d’affaires de 3,78 milliards de dollars et un bénéfice net de 314 millions de dollars; pour mettre cela en contexte, FOX a affiché un montant net de 24 millions de dollars pour le même trimestre en 2018.

Le PDG de Fox Corp., Lachlan Murdoch, a déclaré: “Nos résultats réaffirment que Fox Corporation

objectifs opérationnels et financiers que nous avons établis moins de

il y a douze mois. Nos marques font preuve de force sur un marché concurrentiel et

une croissance de son chiffre d’affaires saine alors que nous continuons à investir

stratégiquement pour étendre la portée de notre portefeuille et diversifier davantage

nos sources de revenus. “

Les coûts associés à la diffusion de l’émission hebdomadaire SmackDown de la WWE sur le réseau et la perte des principaux combats UFC ont frappé la société, mais ils enregistrent toujours une énorme augmentation du revenu net. L’augmentation de 5% des revenus globaux est également positive, et elle compense l’argent dépensé pour garantir les droits au plaisir de la WWE le vendredi soir.

Il ne fait aucun doute que la WWE elle-même le signalera, car un signe indiquant que FOX était la bonne décision.