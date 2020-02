Les Sandman Botches terminent à un événement indépendant, puis se lancent dans Drunken Rant

Le Sandman n’a pas fait beaucoup d’amis ces derniers temps, comme cela semble être le cas avec sa dernière apparition de lutte indépendante. Le 21 février, il a participé au troisième anniversaire de la lutte révolutionnaire atomique au Space Coast Convention Center de Cocoa, en Floride. Pendant son séjour, il aurait raté l’arrivée à un match de championnat Atomic Next Level; qui comprenait également Shannon Moore, Chico Adams et Vertigo. Il a ensuite eu ce qui est décrit comme une «diatribe ivre».

Dans un article accompagnant des images postées sur Youtube, ARW a écrit: «Tirant le rideau pour faire savoir au monde le match initialement prévu de The Sandman contre Shannon Moore contre Chico Adams contre Vertigo (C) pour le Championnat Atomic Next Level était devrait durer de 12 à 15 minutes. Le Sandman était ivre et a raté l’arrivée, terminant le match en moins de 3 minutes. Il a commencé à saisir un microphone et à faire une diatribe ivre non scriptée et à essayer de jouer les entremetteurs. La nuit, il a également appelé la ville «Orlando» alors qu’il se trouvait à Cocoa, en Floride.

“Mis à part les nombreux problèmes dans les coulisses, y compris le harcèlement sexuel de certaines des femmes lutteuses et insultant le talent sur la carte, causant des dommages à la salle et presque entrer dans une altercation dans les coulisses avec talent … c’est ce qui s’est produit dans le ring, devant le rideau. Unprofessional est un euphémisme avec son comportement ivre. Inutile de dire que nous ne travaillerons plus JAMAIS avec The Sandman. Prendre plaisir!”